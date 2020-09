وفاة الفنان الإماراتي محمد الحمر

View this post on Instagram

. الفنان القدير #محمد_الحمر أحد مؤسسي الحركة المسرحية في #مسرح_الشارقة_الوطني في ذمة الله.. نسأل المولى القدير أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون 🌿