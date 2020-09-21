وفاة الفنان الإماراتي محمد الحمر

المستقلة/ منى شعلان/أعلن المخرج والممثل الإماراتي حبيب غلوم، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”، وفاة الفنان القدير محمد الحمر.

ونشر غلوم ، صورة الفنان الراحل، معلقًا “الفنان القدير محمد الحمر أحد مؤسسي الحركة المسرحية في مسرح الشارقة الوطني في ذمة الله.. نسأل المولى القدير أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الفنان محمد الحمر يعد واحدًا من رواد المسرح فى الإمارات، كما شارك في بطولة عدة مسرحيات، بينها: “شمس النهار” و”رأس المملوك جابر” و “أين الثقة”و “ارحموني ياناس”.