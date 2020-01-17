وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عاما

المستقلة/ منى شعلان/ توفى الفنان إبراهيم فرح الشهير بـ”الشيخ عبدالقادر”، اليوم الجمعة ، داخل غرفة للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، عن عمر يناهز 68 عاما.

كان إبراهيم فرح قد تعرض مطلع شهر يناير الجارى لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية ودخل على إثرها فى غيبوبة لمدة 3 أيام، وبعد ذلك تدهورت حالته الصحية.

ويعد إبراهيم فرح من الوجوه المميزة فى الدراما المصرية، حيث تعلق به الجمهور بسبب أدائه فى مجموعة كبيرة من الأعمال منها “الخواجة عبد القادر”، “شيخ عرب همام”، “كفر دلهاب”، “حلاوة الدنيا”، “واحة الغروب” و”الزبيق”، وقام بدور الشيخ عبد القادر فى مسلسل “الخواجة عبد القادر” وأبدع فى هذا الدور المحورى فساهم فى نجاح المسلسل، واستطاع مجاراة عملاق التمثيل يحيى الفخرانى فى المشاهد التى جمعتهما معا.