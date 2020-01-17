وفاة الفنانة المصرية نادية رفيق الملقبة بـ “الام الحنون”

المستقلة /انتقلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الفنانة القديرة نادية رفيق عن عمر يناهز 84 عام.

وتقام صلاة الجنازة اليوم في كنيسة السريان بمصر الجديدة بشارع محمد شفيق بجوار نادي الغابة الساعة الثانية ظهرًا.

حيث نشر نجلها فاضل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قائلًا: “اتمت امي.. ماما نانا كما يلقبونها احفادها ..ام الغلابة كما يعرفونها البعض..الفنانة القديرة نادية رفيق..اتمت مهمتها الدنيوية تجاه اولادها واحفادها واحبابها علي خير وجه وغادرت ارض الشقاء الي الفردوس الأعلي..صلي لنا يا ماما”.

جدير بالذكر أن الفنانة نادية رفيق لقبت بالأم الحنون خلال مشوارها بالتمثيل والتي استمرت رحلة عطائها في الشاشة فيما يقرب 50 عامًا قدمت من خلالها أعمال فنية عظيمة منها” منها أبو العلا، ومحمد رسول الله والعديد من المسلسلات والأفلام.