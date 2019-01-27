وفاة الصحافي والكاتب اللبناني ادمون صعب

(المستقلة)..غيب الموت، صباح اليوم، الصحافي والكاتب إدمون صعب ، عن عمر يناهز 79 عاما، بعد صراع مع المرض.

وُلِد إدمون صعب في العام 1940. تلقى علومه الثانوية في الكلية الشرقية – زحلة. ثم ترك المدرسة باكراً إلى العمل. وحصل أثناء ذلك على شهادتي البكالوريا. التحق بجامعة القديس يوسف عام 1965 لدراسة الحقوق، وانتسب إلى جريدة “النهار” في العام نفسه. فكان طالباً خلال النهار، ورئيساً لقسم التصحيح في الجريدة خلال الليل. نال إجازتين في الحقوق، فرنسية من جامعة ليون، واللبنانية من الجامعة اللبنانية القديس يوسف آنذاك.

تولى في “النهار”، قرابة 45 سنة، مسؤوليات صحافية عدة، منها رئيس قسم الشباب والطلاب، سكرتير تحرير القسم المحلي، نائب لمدير التحرير، رئيس القسم الاقتصادي والمالي ومدير تحرير الملحق الذي يحمل هذا الاسم، فمدير تحرير النهار العربي والدولي، الذي صدر عام 1978 من باريس. أدار دار النهار لنشر الكتب عام 1985.

أسندت إليه رئاسة تحرير مجلة “المختار” من “ريدرز دايجست” من 1978 حتى 1993. عاد إلى “النهار” عام 1993 كرئيس للتحرير التنفيذي وبقي فيها حتى تقاعده آخر 2009. واظب على كتابة مقالة أسبوعية في صفحة الرأي في “النهار” قرابة 15 عاماً، بعدها انتقل الى كتابة مقالات سياسية أسبوعية في الصفحة الأولى من جريدة “السفير”.