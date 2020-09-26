وفاة الشاعر والصحفي ماجد البلداوي

المستقلة .. نعى ادباء وصحفيو محافظة ميسان الشاعر والصحفي ماجد البلداوي الذي توفي اليوم السبت بعد معاناة مع المرض.

ولد ماجد عبد الكاظم عبد الكريم البلداوي في مدينة العمارة عام 1958 ، وتخرج من دار المعلمين. وتفرغ للعمل الصحفي بشكل كامل.

نشر قصائده في مختلف المجلات الأدبية العربية، وأبرزها مجلة الموقف الأدبي السورية، ومجلة هنا دمشق ،ومجلة شؤون أدبية الإماراتية، ومجلة دبي الثقافية ومجلة الصدى الاماراتية ومجلة الدوائر ومجلة اللوتس ومجلة أفكار الأردنية وصحف الراية القطرية والبيان الاماراتية ومجلة الجوبة السعودية والآداب البيروتية فضلا عن المجلات العراقية كالأقلام والطليعة الأدبية وفنون والجيل والثقافة وأسفار والموقف الثقافي ومجلة الجامعة الموصلية وصوت الجامعة البصرية و الصحف العراقية وغيرها الكثير.

صدرت له أربع مجموعات شعرية هي : شجر الحكمة 1984،إغراءات وردة النار 1997،طفولة قادمة 1998،غيوم ليست للمطر 2008

عضو نقابة الصحفيين العراقيين،واتحاد الصحفيين العرب،ومنظمة الصحفيين العالمية ،وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين،و الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب

شارك في عدة مهرجانات عربية ومحلية أبرزها مهرجان المربد الشعري السنوي ومهرجان السياب ومهرجان المتنبي .

حصل على جوائز شعرية عدة: أبرزها الجائزة الأولى في مسابقة إذاعة صوت الجماهير لعام1980 عن قصيدته طقوس المساء.و الجائزة الأولى بمسابقة مجلة صوت الطلبة عام 1981 عن قصيدته( حمدية ). والجائزة الأولى عام 2000 في مسابقة أجمل قصيدة عن بغداد أقامتها إذاعة بغداد بمناسبة يوم بغداد عن قصيدته ( يا بغداد ) والجائزة الثانية في مسابقة إذاعة بغداد عام 1999 عن قصيدته الهودج.