وفاة الشاعر عادل محسن بعد معاناة مع المرض

المستقلة.. اعلن في بغداد ،اليوم الخميس، عن وفاة الشاعر ومقدم البرامج عادل محسن، عن عمر ناهز 60 عاماً، بعد صراع مع المرض.

و كان محسن قد اخل الى المستشفى قبل أسابيع ،وبعد تدهور حالته الصحية تم نقله الى بيروت لتلقي العلاج في احدى المستشفيات هناك.

وتذكر زوجة الراحل الى انه طلب العودة الى بغداد و “رفض ان يفارق الحياة في بيروت حيث كان يتلقى العلاج هناك وكانت وصيته العودة لبغداد وان تكون ساعاته الاخيرة فيها وان لا يموت بارض غيرها”.

وبعد عودته نقل الى مستشفى اليرموك في بغداد حيث توفي صباح اليوم.

عادل محسن شاعر عراقي من مواليد بغداد 1960م، وهو خريج كلية التربية جامعة بغداد عام 1985م، ويعمل مشرفا تربويا لمادة التربية الفنية.

يعد الشاعر عادل محسن من ابرز شعراء الاغنية والقصيدة في العراق، كما عمل مقدم برامج في قنوات الفضائية العراقية، و النهرين، والمشرق، و ودجلة، و قناة الحرية، واذاعة الرشيد fm.

اصدر مجموعة شعرية (احبكم) عام 2005 كما اصدر مجموعتين شعرية بعنوان عطر المحبة و ابوذيات عام 2011، واصدر ايضا 15 البوم باحلى القصائد و 10 البومات محاورات شعرية مع مختلف المطربين، وكما لديه العديد والعديد من الأشعار في مختلف المجالات.

حاز على جائزة على جائزة افضل شاعر غنائي عراقي عام 2000، وجائزة الإبداع الثقافي لعام 1999 من وزارة الثقافة، إضافة الى لقب افضل شاعر عراقي شاب لعام 1999.