وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب

نعى إعلاميون سوريون الحقوقية والإعلامية مها الخطيب التي توفيت، اليوم الإثنين، في ألمانيا بعد صراع مع مرض السرطان.

وكانت مها ولدت في مدينة حلب شمال سورية، وبعد دراستها الحقوق في جامعة بيروت والعلاقات الدولية في جامعة حلب، عملت في عدد من المؤسسات الإعلامية، حيث ظهرت للمرة الأولى على التلفزيون الرسمي السوري عام 2003، ثم انتقلت لتقديم النشرات الإخبارية وعملت في قناة شام عام 2007.

أيضا عملت الخطيب في قناة العالم الإيرانية، لتعلن استقالتها من القناة بسبب نهجها ضد الثورة، لتنتقل لمدينة اسطنبول التركية، وتعمل كمذيعة في عدة قنوات إعلامية عربية، ومن ثم انتقلت إلى ألمانيا.