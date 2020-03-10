المستقلة /أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير عبد العزيز بن عبد الله آل سعود.

أصدر الديوان الملكي اليوم بيانا نعى فيه الأمير قائلا “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 16 / 7 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”، كما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأضاف البيان ” تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”