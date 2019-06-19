وفاة استاذ الفلسفة المصري إمام عبدالفتاح إمام

(المستقلة)..توفي،يوم امس الثلاثاء، أستاذ الفلسفة المصري البارز إمام عبدالفتاح إمام، عن عمر ناهز ٨٥ عاماً، بعد فترة مرض قصيرة.

وإمام أكاديمي ومترجم مصري متخصص في الفلسفة والعلوم الإنسانية، درس بجامعة عين شمس المصرية، وعمل في العديد من الجامعات المصرية والعربية أبرزها جامعة الكويت.

وعرف الراحل بدراساته وترجماته حول أعمال الفيلسوف الألماني هيجل، منذ أن نال درجة الماجستير من آداب القاهرة، وموضوعها “المنهج الجدلي عند هيجل” بتقدير ممتاز عام 1968، كما نال درجة الدكتوراه من آداب عين شمس وموضوعها “تطور الجدل بعد هيجل” بمرتبة الشرف الأولى عام 1972.

ونعى الفقيد عدد من أساتذة الفلسفة وأبرزهم المفكر المصري الدكتور حسن حنفي الذي وصفه بـ”الصديق الجليل”.

ويعد الراحل أبرز تلاميذ أستاذ الفلسفة المصري زكي نجيب محمود، وأحد أبرز شراح أعماله.

واكتفى الراحل في السنوات الأخيرة بالعمل في الترجمة والإشراف علي مترجمين شباب أنجزوا سلسلة نشرها المركز القومي للترجمة تحت عنوان “أقدم لك”.

وقد صدر منها حتى الآن ما يقرب من سبعين عدداً، كما أشرف على ترجمة موسوعة كوبلستون في تاريخ الفلسفة الغربية وترجمة بعض أجزائها.

وعبر رحلته أصدر ما يقرب من مائة كتاب ما بين تأليف وترجمة ومراجعة، ومن أشهر مؤلفاته المنهج الجدلي عند هيجل ومدخل إلى الفلسفة.

ونالت مؤلفات الراحل الكثير من الاهتمام وأبرزها كتابه “الطاغية” الذي ظهر في سلسلة عالم المعرفة التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون بالكويت.