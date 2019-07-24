وفاة استاذ الصحافة الألكترونية والإعلام الجديد في جامعة بغداد عبد الامير الفيصل

(المستقلة).. توفي في بغداد، في ساعة متأخر من يوم امس الثلاثاء، استاذ الاعلام في جامعة بغداد، أ.د عبدالامير الفيصل أثر أزمة قلبية استدعت دخوله الى المستشفى بشكل عاجل.

وتصدر رحيل الفيصل منشورات اساتذة الاعلام، والصحفيين العراقيين على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) صباح اليوم الاربعاء.

عبد الأمير الفيصل كما وردت سيرته في موسوعة (صحفيون بين جيلين) لمؤلفها صادق فرج التميمي، هو عبد الأمير مويت مشتت يسر الشيخ فيصل المحمداوي المولود في عام ١٩٦٠ في بغداد وتحديدا في (الاعظمية) .. وشُهرته الصحفية والإعلامية والأكاديمية البروفيسور عبد الأمير الفيصل .. وكُنيته (أبو رامي) ..

أنهى الفيصل صفه الاعدادي في ثانوية (النيل) بمنطقة (المستنصرية) عام ١٩٧٧ دخل كلية الاعلام بجامعة بغداد وتخرَّج فيها (١٩٨٢-١٩٨٣) حاملاً البكالوريوس في الاعلام .

حصل على الماجستير عام 2000 عن رسالته الموسومة (المخبر الصحفي في الصحافة العراقية ــ دراسة في أستقاء الاخبار وصياغتها) المُقدمة الى كلية الآداب بجامعة بغداد وبدرجة الامتياز .

نال الدكتوراه فلسفة إعلام في كلية الاعلام جامعة بغداد عام 2004 عن اطروحته الموسومة (الصحافة الالكترونية في الوطن العربي) وبدرجة الامتياز أيضاً وأصبح من حينها المُتخصص الاول في الاعلام الالكتروني في العراق والوطن العربي ..

عمل الفيصل في صحيفة (القادسية) وكان يكتب فيها وفي صحف أخرى منها (الجمهورية ،العراق) فضلا عن انه عَمِل قبل ذلك في صحيفة (الاعلام) ومجلة (صوت الطلبة) ..

بعد عام الاحتلال الامريكي للعراق 2003 عَمِل رئيسا لتحرير صحيفة (الزوراء) التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين، ورئيسا لتحرير صحيفة (التيار) ،ثم رئيسا لتحرير صحيفة (بغداد الإخبارية) و(وكالة بغداد الدولية) لسنوات

وشغل منصب أمين سر نقابة الصحفيين العراقيين، وعضوا في مجلس نقابة الصحفيين بدورته الاولى بعد عام 2003 قبل ان يتفرغ بشكل كامل للعمل الأكاديمي في كلية الاعلام وحصل على لقب الاستاذية وهو اعلى لقب علمي أكاديمي ليعكس المهنية التي يمتلكها طيلة عمله الصحفي في حياته وتدريسه الأكاديمي ..

من بحوثه وكتبه :

– الاندماج الاتصالي للإعلام الجديد ــ بناء نموذج اتصالي 2017 ــ

-انتهاك الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي .. الفيس بوك انموذجا ــ مجلة الباحث الإعلامي ــ 2016 ــ

– الاغتراب الثقافي لدى المقيمين خارج العراق ــ مجلة الراي العام 2016 ــ

-تأثير التعرض للأنترنت لدى طالبات جامعة بغداد ــ مجلة آداب الفراهيدي 2015

ــ الاتجاه نحو التطرف وعلاقته ببعض المتغيرات لدى المدونين العراقيين ــ المؤتمر العلمي السنوي الثامن 2015

ــ الاشباعات المتحققة عبر الانترنت وعلاقتها بالابتعاد الاسري ــ مداد الآداب ــ 2015

ــ مدخل في صحافة الانترنت ــ العين / دار الكتاب الجامعي 2014

ــ دراسات في الاعلام الالكتروني الامارات العربية المتحدة / دار الكتاب الجامعي 2014

ــ الموثوقية بوسائل الاعلام الالكترونية ــ مجلة الآداب 2013

ــ انعكاسات المجتمع الافتراضي وعلاقته بالقيم الاجتماعية ــ مجلة الباحث الإعلامي ــ 2013 ..

-الصحافة الالكترونية في الوطن العربي ــ عمان / دار الشروق للنشر والتوزيع 2005 ..

-اتجاهات اعلامية عن قناة الاتجاه

-الاتصال التفاعلي وعلاقته برأس المال الاجتماعي عن دار دجلة ــ

-دراسات في الاعلام التفاعلي عن دار الكتاب الجامعي/ الامارات / العين

-الصحافة الالكترونية في الوطن العربي / دار الشروق / عمان / الاردن ..

🔴 شغل مناصب عدة منها : امين مجلس كلية الاعلام جامعة بغداد 2005 ــ 2011 ــ معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا ــ كلية الاعلام جامعة بغداد 2005 ــ 2011 ــ تدريسي كلية الاعلام جامعة بغداد 2001 ــ 2004 ــ مدير مركز تدريب الصحفيين في جامعة بغداد ــ كلية الاعلام جامعة بغداد1997 ــ2001 – رئيس تحرير مجلة الباحث الاعلامي.

ناقش واشرف على العشرات من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه في تخصص الاعلام، ولاسيما الصحافة الالكترونية والاعلام الجديد.