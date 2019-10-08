وفاة ابن نائب رئيس البرلمان العراقي بحريق في بغداد

المستقلة – توفي نجل نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، في حريق اندلع بأحد فنادق العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت مصادر مقربة من الكعبي اطلعت عليها وكالة الصحافة المستقلة قولها، إن “المتوفى اسمه مقتدى حسن الكعبي، ويبلغ من العمر 17 عاما وهو طالب في المرحلة الإعدادية”.

وأضاف أن “مقتدى كان يتناول وجبة الغداء في مطعم فندق (بلوم) بمنطقة العرصات الراقية ببغداد، وكان والده قد تركه وذهب لاجتماع خاص بالتيار الصدري الذي ينتمي إليه على مقربة من مكان الحادث”.

وأشار إلى أن “نجل نائب رئيس البرلمان العراقي توفي بالحريق رغم محاولة إنقاذه من قبل أعضاء حماية والده الذين كانوا يرافقونه”.

وتابع: “توفي أيضا نجل محمد الموسوي مستشار الكعبي في ذات الحادثة أيضا”.

وأودى الحريق في فندق “بلوم” بالعاصمة بغداد مساء اليوم الاثنين، بحياة 5 أشخاص.