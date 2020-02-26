وفاة إعلامية كويتية شهيرة بجرعة مخدرات زائدة

(المستقلة) – منى شعلان/ أعلن الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني عن وفاة إعلامية كويتية بجرعة مخدرات زائدة، ولكنه لا يخص الإعلامية السعودية المقيمة في الكويت ريم النجم، بعد تناول الشائعات لإسمها، بل إعلامية أخرى.

وكتب عبر حسابه بموقع «تويتر» قائلا :«خبر وفاة إعلامية كويتية بجرعة زائدة صحيح 100٪ لكن ليس المقصود به ريم «نجم » بسم الله عليها، والصحفيين بوربع الي صار لكم يومين تنفون يعنني صايده ترى الخبر صحيح بس أنت قوطي، وشكرا».

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وأكد الحمراني أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة إعلامية بعد اختفائها عدة أيام، إذ تبين بعد رفع الجثة للطب الشرعي بأنها توفّت نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات.

ووفقا لما ذكره موقع “إرم نيوز” ، الإعلامية المعنية هي ليالي عباس أسد، والتي توفّت عن عمر 36 عاما،

كما ورد اسمها ضمن وفيات الكويت في الصحف المحلية، وكانت صحيفة “الجريدة” المحلية، نشرت قبل نحو 10 أيام خبرا عن وفاة ليالي عباس أسد.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب متهم بمشاركتها التعاطي، ومشتبه في أنه كان يجلب لها المخدرات، وتم احتجازه على ذمة التحقيق.

وأن الشاب المتهم هو من أقربائها وقام بتركها بعد أن سقطت ميتة في الشقة، نتيجة الجرعة الزائدة، وأغلق الباب عليها وخرج، وفي اليوم التالي قام بالاتصال بأقربائها، وادعى أنها كانت اتصلت به سابقا طلبا للمساعدة، وعندما عاود الاتصال بها لم تجب على اتصالاته وأنه يشعر بالقلق، وطلب منهم الذهاب إلى شقتها والاطمئنان عليها.