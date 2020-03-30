وفاة إعلامية أميركية شهيرة بكورونا

المستقلة /توفيت الإعلامية، ماريا ميركادر (54 عاما) مراسلة شبكة “سي بي إس” التلفزيونية الأمريكية، بفيروس كورونا.

وقالت الشبكة، إن وفاة ميركادر في أحد مستشفيات نيويورك بعد أن أخذت عطلة مرضية في نهاية شهر شباط الماضي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ميركادر خضعت في وقت سابق لعلاج وعمليات جراحية عديدة بعد إصابتها بالسرطان، ما جعلها أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وشاركت الصحفية الراحلة في تغطية العديد من الفعاليات داخل وخارج الولايات المتحدة لأكثر من ثلاثة عقود، ما خولها نيل منصب مسؤولة إدارة المواهب في الشبكة التلفزيونية الشهيرة.

من جانبه، توقع عالم أمريكي بارز أن يحصد فيروس كورونا المستجد أرواح ما بين 100 إلى 200 ألف شخص، وإصابة الملايين في الولايات المتحدة.

وقال الطبيب أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة لشبكة “سي إن إن” إن التوقعات بأن يلقى نحو مليون أمريكي أو أكثر حتفهم بالوباء “خارج النقاش تقريبا، رغم أنها غير مستحيلة، لكنها تبقى مستبعدة جدا جدا”.

وقدم فاوتشي تقديرات بأن يتوفى ما بين 100 إلى 200 ألف شخص في الولايات المتحدة مع “إصابة الملايين”.