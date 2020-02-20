وفاة أول إيرانيّين بفيروس كورونا

المستقلة /قالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، الأربعاء، إن إيرانيين اثنين توفوا بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة الإيرانية إصابة شخصين بالمرض.

وقال رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة قم الإيرانية لوكالة مهر للأنباء، إن إيرانيين اثنين توفيا في المستشفى بعد اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا.

وأضاف: “توفي إيرانيان، تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد اليوم، نتيجة مرض في الجهاز التنفسي”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت وزارة الصحة الإيرانية، إصابة شخصين بالفيروس المستجد، في أول إعلان عن إصابة بالبلد الآسيوي.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور إن الحالتين رصدتا في مدينة قم، مضيفا أنه تم إرسال فرق بعد ورود التقارير، وبناء على البروتوكول المعمول به تم عزل الحالات المشتبه بها وفحصها.

وتابع: “من بين العينات التي أرسلت، أكد مختبر إصابة اثنتين منها بفيروس كورونا المستجد قبل دقائق، وبعض العينات الأخرى كانت فيروس إنفلونزا-ب”.

وأكد المتحدث إجراء فحوص إضافية على الحالتين، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية “في أقرب وقت”.