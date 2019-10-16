وفاة أول إنسان يسير في الفضاء

المستقلة/ ودع مئات الروس رائد الفضاء أليكسي ليونوف، أول إنسان يسير في الفضاء، في مراسم جنازة رسمية .

حضر مراسم جنازة ليونوف، الذي توفي يوم الجمعة عن 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وزير الدفاع الروسي وشخصيات بارزة في مجال استكشاف الفضاء بينهم رائد الفضاء الأمريكي السابق توماس ستافورد (89 عاما).

وعلى الرغم من أن شهرة ليونوف العالمية أقل من يوري جاجارين، أول إنسان يصل إلى الفضاء، إلا أنه اسم مشهور في مسقط رأسه روسيا وسيبقى في الذاكرة بشكل خاص لدوره في مهمة فوسخود-2 عام 1965.

فخلال تلك الرحلة، وهي واحدة من رحلتين قام بهما، أصبح ليونوف أول إنسان يقوم بعملية سير في الفضاء استمرت لمدة 12 دقيقة وتسع ثوان.

وألقى ستافورد، الذي بدا واهنا، كلمة باللغة الروسية في مراسم الجنازة التي أقيمت في ضواحي موسكو وصف فيها ليونوف بأنه ”زميلي وصديقي“ وقال ”أليكسي.. لن ننساك أبدا“.