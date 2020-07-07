وفاة أكبر قط معمر في العالم

توفي “روبل” القط الذي وصف بأنه الأكبر في العالم، بعد بلوغه 31 سنة، في مدينة إكسيت البريطانية، ليترك صاحبته وحيدة في سن الـ52 عاما بعدما احتضنته في عمر الـ20 سنة.

أصبح “روبل” من سلالة ماين كون، أكبر السنوريات (العائلة القططية) في العالم بعد بلوغه 31 عاما في شهر مايو/أيار من عام 2019 أي ما يعادل حوالي 150 عاما بالعمر البشري.

مالكة القط ميشيل هيريتاج، قالت إن “روبل” لم يعان من أي مشاكل صحية، والتقدم في العمر هو سبب وفاته، حيث بدأ بخسارة الكثير من وزنه.

مضيفة بأنها اعتنت به طوال الفترة كطفلها، منذ الوقت الذي حصلت عليه كهدية في عيد ميلادها العشرين، بحسب ما نقل موقع “ديلي ميل”.

وعن وفاته قالت إنه لدى عودتها للمنزل أخبرها زوجها بأن “روبل” خرج للشارع كما يفعل كل يوم لكنه لم يعد قط، لذا اعتقدنا أنه خرج ليموت وحيدا كما تفعل القطط.

وتابعت، “كان قطا ملتزما بعاداته، لديه أماكن مفضلة للنوم وأطعمة مفضلة يأكلها، لذا عندما توقف عن الالتزام بعاداته، علمنا أنها النهاية”.