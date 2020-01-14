وفاة أحد نجوم المسلسل الشهير “العشق الممنوع”

المستقلة/ منى شعلان/ رحل عن عالمنا الممثل التركي رجب أكتوغ،عن عمر يناهز 65 عاماً، حسبما أعلنت ابنته زينب أكتوغ ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

حيث نشرت زينب ، صورة للممثل الراحل وعلقت عليها قائلة :” اليوم فقدت أبى العزيز”.

وفارق رجب أكتوغ ، الحياة ، بعد رحلة علاج طويلة مع مرض الانسداد الرئوي المزمن ، الذى طالما عانى منه لعدة سنوات.

وإشتهر “أكتوغ” بدور حلمي أونال في المسلسل الشهير “العشق الممنوع”، كما شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، منها، “وادي الذئاب”، “الفراشات الزرقاء”، “بويراز كارايل”، علاوة على إصدار ثلاثة ألبومات غنائية ، كما شارك في عدد من الإعلانات التجارية.