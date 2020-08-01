وفاء صادق: عادل امام الممثل الأهم في الوطن العربي دون نزاع

(المستقلة).. وصفت الفنانة وفاء صادق الفنان الكبير عادل امام بأنه “الممثل الأهم في الوطن العربي دون نزاع أو جدل”

وقالت صادق في حوار نشرته صحيفة الخليج الإماراتية ان “العمل مع نجم بحجم الزعيم عادل إمام، شرف لأي فنان، ونقطة مضيئة في حياته الفنية”، مشيرة الى ان عادل امام “له تاريخ فني كبير تتعلم منه الأجيال”ز

وأعربت عن سعادتها “للغاية” بالعمل مع عادل امام في مسلسل فالنتينو الذي عرض في رمضان الماضي،مبينة انها استفادت “على المستوى الإنساني والشخصي بكل تأكيد”.

وحققت الفنانة وفاء صادق عبر تجسيدها لشخصية “جيلان” التي تعمل مدرسة نجاحاً كبيراً، ما جعلها تعد مسلسل “فالنتينو” محطة وعلامة في مشوارها الفني.

وأشارت صادق الى أن ردود أفعال الجمهور “كانت رائعة جداً، الجمهور أعطاني إحساساً بأنني تغيبت لسنوات عن الدراما، رغم تواجدي في السنوات الماضية، والدور كان مميزاً، ومساحته جيدة للغاية، وهو ما تقبله الجمهور بردود أفعال إيجابية، وأراه واحداً من المواسم المختلفة والاستثنائية لي، وأتمنى أن أكون دائماً عند حسن ظن الجمهور”.

وأشارت الى أن شخصية “جيلان” التي جسدتها في المسلسل ” تعيش مجموعة من صراعات كبيرة، وتحب شاباً يصغرها في العمر، وتربي أبناءها، وصراعها مع المجتمع الذي يرفض ذلك، والأبناء الذين يرفضون أيضاً، تلك مجموعة من الصراعات التي تحيط بالشخصية وتجعل منها تركيبة مختلفة، وهذا الكم من الصراعات يضيف للشخصية مصداقية، وقبولاً عند الجمهور، فنحن نقدم نموذجاً حقيقياً وواقعياً، موجوداً حولنا باستمرار، وأحببتها وتعاطفت معها، وأي فنان يحب أن يقدم شخصية يشعر بأنها حقيقية؛ لأنه يتمكن من أن يقدمها بصدق”.

وأوضحت ان صراع «جيلان» كان محور الدور طوال حلقات المسلسل، و”أن يعرض عليّ دور متماسك ورائع، ومملوء بالتفاصيل مثل «جيلان» لا بد أن أوافق عليه ولا أتركه”.

وذكرت ان المخرج رامي إمام هو من رشحها للدور، وعرض عليها العمل، وبعدها بدأت في قراءة السيناريو، وزاد إعجابها تجاه الشخصية؛ “كونها بالتأكيد مختلفة”.

وكشفت وفاء صادق انها تقرأ الآن 3 مسلسلات، من اجل اختيار عملاً واحداً منها، منوهة الى انها استقرت عليه “تقريباً”، ورفضت ذكر أي تفاصيل قبل التوقيع على المسلسل.