وفاء الكيلاني تودّع MBC لتستقر في قناة dmc

ونشرت قناة dmc برومو ترويجي للبرنامج الجديد المقرر أن تقدمه وفاء الكيلاني خلال الفترة المقبلة، ويحمل البرنامج اسم “السيرة”، وحظى البرومو بردود فعل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصًة أن وفاء الكيلاني تتميز بمحاوراتها الجيدة لضيوفها.

وكشف مصدر داخل القناة طبيعة البرنامج المقرر أن تقدمه وفاء الكيلاني، حيث تستضيف نجوم الفن والرياضة للحديث عن حياتهم الخاصة، موضحًا أن ضيوفها سيكونون من نجوم الوطن العربي والخليج.

وأشار المصدر إلى أن وفاء الكيلاني، تتناول في حلقاتها أدق التفاصيل التي كتبها كل ضيف في حياته وأثرت فيه بشكل خاص، أو تسببت له في موقف معين جعلته يكتبها في سيرته الخاصة.

وأوضح المصدر أن وفاء الكيلاني ستخرج من هذا البرنامج بتصريحات من الفنانين يؤكدون من خلالها عدم ممانعتهم في كتابة سيرهم الذاتية أو مذكراتهم الخاصة، وسيوضح كل ضيف رأيه سواء بالموافقة أو الرفض في مسألة تجسيد هذه سيرته الذاتية في عمل فني.