وعد تكشف عن اصابة ابنتها كورونا

كشفت الفنانة السعودية وعد عن إصابة ابنته “حسناء” بفيروس كورونا، مطالبة جمهورها بالدعاء لها لكي تتخطى أزمتها الصحية.

ونشرت وعد صورة لابنتها التي تدعى “حسناء”، وكتبت عبر خاصية ستوري على حسابها إنستغرام: “حبيبتي بنتي جاتها الكورونا الله يرفع عنها ويشفيها ادعولها يا حبيبتي يا حسنا يا قطعة من قلبي أستودعك الله.. الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكي قادر يا كريم”

يذكر أن “حسناء” هي الابنة الوحيدة للفنانة السعودية وعد، من طليقها اللبناني بعد زواج لم يدم طويلا، وكانت وعد قد تطرقت إلى سبب الطلاق وأكدت أنها الغيرة من النجاح.