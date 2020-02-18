وظائف شاغرة في «كلية المنارة للعلوم الطبية» في عدة درجات وظيفية

المستقلة/ أعلنت كلية المنارة للعلوم الطبية في ميسان عن حاجتها لتعيين موظفين في عدة درجات وظيفية

على المتقدم أن يكون لديه أحد الاختصاصات التالية :

1- دبلوم حاسبات

2- دبلوم فني صناعة اسنان

3- بكالوريوس هندسة اجهزة طبية

4- بكالوريوس علوم كيمياء

5- بكالوريوس علوم فيزياء

6- دكتوراه علوم كيميــــاء

على ان يكون المتقدم لديه الاستعداد للعمل في الكلية طيلة ايام الاسبوع فعلى من يجد نفسه الكفاءه و الرغبة للتقديم يرجى ارسال السيرة الذاتيه عبر البريد الالكتروني التالي :

[email protected]edu.iq