وظائف شاغرة في «كلية المنارة للعلوم الطبية» في عدة درجات وظيفية
وظائف شاغرة في «كلية المنارة للعلوم الطبية» في عدة درجات وظيفية
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المستقلة/ أعلنت كلية المنارة للعلوم الطبية في ميسان عن حاجتها لتعيين موظفين في عدة درجات وظيفية
على المتقدم أن يكون لديه أحد الاختصاصات التالية :
1- دبلوم حاسبات
2- دبلوم فني صناعة اسنان
3- بكالوريوس هندسة اجهزة طبية
4- بكالوريوس علوم كيمياء
5- بكالوريوس علوم فيزياء
6- دكتوراه علوم كيميــــاء
على ان يكون المتقدم لديه الاستعداد للعمل في الكلية طيلة ايام الاسبوع فعلى من يجد نفسه الكفاءه و الرغبة للتقديم يرجى ارسال السيرة الذاتيه عبر البريد الالكتروني التالي :
[email protected]edu.iq
[email protected]edu.iq
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