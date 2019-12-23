وظائف إدارية وفنية بجامعة الملك فيصل .. تعرف عليها

المستقلة / أعلنت جامعة الملك فيصل عن توفر (54) وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والسعوديات ممن تتوفر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة وذلك وفق التفاصيل أدناه.

مدير الإدارة الفنية (للرجال)

– مدير إدارة الشؤون الإدارية (للرجال)

– مستشار قانوني (للرجال والنساء)

– طبيب بيطري (للرجال)

– مصمم نظم أول (للرجال والنساء)

– أخصائي زراعي (للرجال والنساء)

– مصمم برامج أول (للرجال والنساء)

– أخصائي تخطيط (للرجال والنساء)

– أخصائي مكتبات (للرجال والنساء)

– مدير إدارة التجهيز الفني (للرجال)

– مشرف إسكان (للرجال والنساء)

– مساعد إداري مشرف (للرجال والنساء)

– أخصائي ثروة سمكية (للرجال)

– مهندس معماري مشرف (للرجال)

– محاسب (للرجال والنساء)

– مهندس معماري (للرجال)

– أخصائي إحصاء (للرجال والنساء)

– مستشار قانوني مساعد (للرجال والنساء)

– أخصائي زراعي (للرجال والنساء)

– أخصائي تخطيط (للرجال والنساء)

– أخصائي تطوير إداري (للرجال والنساء)

– مهندس ميكانيكي (للرجال)

– محاسب (للرجال والنساء)

– مهندس زراعي (للرجال والنساء)

– مهندس مدني (للرجال)

– مشرف أمن وسلامة (للرجال)

– باحث قانوني (للرجال والنساء)

– مسجل معلومات (للرجال والنساء)

– مهندس كهربائي (للرجال)

– أمين مستودع (للرجال)

– ناسخ آلة (للرجال والنساء)

– ناسخ آلة بلغتين (للرجال والنساء)

– مراقب إنشاءات (للرجال)

– مهندس كهربائي مساعد (للرجال)

– مهندس زراعي مساعد (للرجال والنساء)

– مراقب إسكان (للرجال والنساء)

– مهندس ميكانيكي مساعد (للرجال)

– مهندس معماري مساعد (للرجال والنساء)

– مهندس مدني مساعد (للرجال والنساء)

– خطاط ورسام (للرجال والنساء)

– مهندس حاسب آلي مساعد (للرجال)

– باحث زراعي مساعد (للرجال والنساء)

– فني زراعي (للرجال والنساء)

وعن الاشتراطات المطلوبة في تلك الوظائف بيًنت جامعة الملك فيصل انها تتمثل في الخبرة والاشتراطات الأخرى حسب ما هو محدد بدليل التصنيف، وأن تكون الخبرة في القطاع الخاص تعادل كل (4 سنوات) مرتبة بحد أقصى ثلاث مراتب بعد المؤهل حسب ما هو محدد بدليل التصنيف.

وفيما يخص منسوبي الجامعة أو من لهم سابق خدمة، وأوضحت الجامعة أنه سيتم تطبيق الضوابط والشروط الواردة في دليل تصنيف الوظائف ، وأن تكون جميع المستندات المطلوبة لا بد من إرفاقها مع طلب التقديم إلكترونيًا حيث لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.

كما حثت الجامعة جميع المتقدمين متابعة تقديم الطلب لمعرفة النتائج أولًا بأول.