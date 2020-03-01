وضع 450 جنديا إسرائيليا في الحجر الصحي

(المستقلة)..كشف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي عن وضع نحو 150 جنديا في الحجر الصحي، بسبب فيروس “كورونا”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، مساء اليوم الأحد، أن بعض هؤلاء الجنود الإسرائيليين الـ150، التقى بعثة عسكرية من كوريا الجنوبية وآخرين كانوا في عطلة خارج البلاد.

وأفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بأن نحو 150 جنديا وضعوا في الحجر الصحي، خشية تعرضهم للإصابة بفيروس “كورونا” الجديد، مشيرا إلى أن معظمهم عادوا من قضاء عطلة شخصية في الخارج، والباقين بعد أن التقوا بأفراد بعثة عسكرية من كوريا الجنوبية، أو كانوا على مقربة من مريض عاد من إيطاليا.

وأضاف الناطق العسكري أن الحجر الصحي سيفرض أيضا على قرابة 300 جندي آخر عادوا من إيطاليا، منذ منتصف الشهر الماضي.

المصدر: سبوتنيك عربي