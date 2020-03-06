وضع وزيرة الصحة المصرية في الحجر

المستقلة /عادت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية والوفد المرافق لها، صباح اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي عائدة من الصين.

وأكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وصول الوزيرة قام فريق الحجر الصحي بمطار القاهرة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية عليها والوفد المرافق لها من خلال قياس درجة حرارة الجسم، والتأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية.

وأشار مجاهد إلى أنه تم سحب عينات من الوزيرة والوفد المرافق وإرسالها إلى المعامل المركزية، كما سيتم متابعتهم لمدة 14 يوما، وهي فترة حضانة الفيروس.

وأجرت الوزيرة المصرية مباحثات في الصين حول سبل مواجهة فيروس كورونا، كما حملت رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين، وسلمت هدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الوقائية.