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وصول وفد طبي مصري متخصص الى ميسان

12/03/2018

(المستقلة)/علي الكعبي/..كشفت دائرة صحة ميسان،الاثنين، عن وصول وفد طبي مصري متخصص بالجراحة الناظورية الى المحافظة .

وقال بيان عن المديرية تلقت “المستقلة ” نسخة منه ان وفدا طبيا مصريا متخصصا بجراحة الناظورحاصل على شهادة عالمية وصل المحافظة  لاجراء  العمليات الجراحية المتخصصة بالناظور في مستشفى الزهراوي الجراحي .

واوضح الى ان أستضافة الوفد تكون  في مستشفى الطفل والولادة ، منوها الى ان المرجعة تكون يومي الاربعاء والخميس المقبلين الموافق 14-15/3/2018

واشار البيان الى ان الوفد متخصص بأجراء عمليات  رفع الورم الليفي بالناظور ،و أستئصال الرحم بالناظور، وفحص عنق الرحم وبطانة الرحم بجهاز ناظور الرحم ، اضافة الى اجراء عمليات تحفيز المبايض .

ودعا البيان اهالي المحافظة  من المرضى مراجعة استشاريات النسائية في مستشفى الطفل والولادة في الايام المذكورة اعلاه مع جلب كافة الفحوصات والتقارير الطبية

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