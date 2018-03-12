وصول وفد طبي مصري متخصص الى ميسان

(المستقلة)/علي الكعبي/..كشفت دائرة صحة ميسان،الاثنين، عن وصول وفد طبي مصري متخصص بالجراحة الناظورية الى المحافظة .

وقال بيان عن المديرية تلقت “المستقلة ” نسخة منه ان وفدا طبيا مصريا متخصصا بجراحة الناظورحاصل على شهادة عالمية وصل المحافظة لاجراء العمليات الجراحية المتخصصة بالناظور في مستشفى الزهراوي الجراحي .

واوضح الى ان أستضافة الوفد تكون في مستشفى الطفل والولادة ، منوها الى ان المرجعة تكون يومي الاربعاء والخميس المقبلين الموافق 14-15/3/2018

واشار البيان الى ان الوفد متخصص بأجراء عمليات رفع الورم الليفي بالناظور ،و أستئصال الرحم بالناظور، وفحص عنق الرحم وبطانة الرحم بجهاز ناظور الرحم ، اضافة الى اجراء عمليات تحفيز المبايض .

ودعا البيان اهالي المحافظة من المرضى مراجعة استشاريات النسائية في مستشفى الطفل والولادة في الايام المذكورة اعلاه مع جلب كافة الفحوصات والتقارير الطبية