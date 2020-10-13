وصول وفد رفيع من وزارة البيشمركة الى بغداد لمناقشة الاوضاع الامنية

المستقلة /-وصل وفد كردي رفيع من وزارة البيشمركة، صباح اليوم الى بغداد، لمناقشة الاوضاع الامنية مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية.

وقال جبار ياور الامين العام لوزارة البيشمركة في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء :” ان اعضاء اللجنة العليا للتنسيق العسكري والامني في وزارة البيشمركة وصلوا الى بغداد للاجتماع مع اللجنة العليا للتنسيق العسكري والامني في الحكومة الاتحادية مبينا ان هذا الاجتماع هو استمرار للاجتماعات السابقة التي عقدت بيننا”.

واضاف:” ان الاجتماع سيناقش تشكيل مراكز تنسيق مشترك بين قوات البيشمركة والجيش، بالاضافة الى مناقشة بناء خط دفاعي يمتد من محافظة ديالى والى محافظة نينوى وتنفيذ عمليات مشتركة بين الجيش والبيشمركة للقضاء على بقايا تنظيم داعش الارهابي”.