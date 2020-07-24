وصول مستشفيين ميدانيين من دولة قطر إلى مطار بغداد لمواجهة كورونا

(المستقلة)… أعلنت وزارة الخارجية عن وصول مستشفيين ميدانيين مقدمين من دولة قطر إلى مطار بغداد الدولي لسد النقص في مواجهة أزمة كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقته (المستقلة) اليوم إنه “بعد عمل دؤوب، وتنسيق مُستمِرّ من قبل سفارة جمهوريّة العراق في الدوحة مع الجانب القطري، والنشاط الفاعل لسفارة دولة قطر في بغداد في إطار تفعيل جوانب التعاون الثنائيّ في المجال الصحي وصلت إلى البلاد مستشفيان ميدانيّان تشتمل على مُستلزَمات طبّية مُتنوّعة، ومكيفات هواء، وأسرّة، ومولدات كهرباء؛ للمُساعَدة في مُواجَهة فايروس كورونا المستجد”.

وأضاف، “يأتي ذلك في إطار عمق العلاقات الأخويّة التي تربط العراق مع دولة قطر الشقيقة، والمواقف الأخويّة التي تتجلّى عمليّاً على أرض الواقع في أوقات المِحَن، والشدائد”.

وتابع بالقول، إن “العراق يُثمّن موقف دولة قطر الشقيقة فيما قدّمته من دعم في هذا المجال، ويُؤكّد عمق، ووثاقة العلاقات الأخويّة التي تربط بين كلا بلدينا وشعبينا”.

ويتلقى العراق مساعدات طبية من الصحة العالمية ودول أخرى مثل تركيا والصين لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يخصص أحد المستشفيين لمحافظة ذي قار، والثاني لقضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار.

ولدى العراق بنية تحتية محدودة في قطاع الصحة جراء عقود من الحروب وعدم الاستقرار والفساد، وهو ما يثير مخاوف من انهيار النظام الصحي في ظل جائحة كورونا.(النهاية)