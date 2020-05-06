وصول ر الكاظمي وكابينته الوزارية إلى مبنى مجلس النواب

(المستقلة).. وصل الى بناية مجلس النواب رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وافراد كابينته الوزارية ، لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.

والتقى الكاظمي فور وصوله برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

في الوقت نفسه مازال الغموض يلف موقف الكتل النيابية بشأن التصويت على الكابية الوزارية الجديدة، واعلن ائتلاف دولة القانون عدم تصويته على التشكيلة الحكومية وغادر نوابه قاعة الجلسة.

ومن المقرر ان تشهد الجلسة ايضا التصويت على عدد من النواب الجدد الذين يحلون بدلا عن نواب قدموا استقالاتهم في وقت سابق.