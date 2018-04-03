وصول جثامين المصريين المتوفين في الكويت الي مصر

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

وصل إلى مصر اليوم الثلاثاء ، جثامين 3 مصريين من الخمسة المصريين المتوفين في حادث اصطدام حافلتين بالكويت وهم: محمود على توفيق ، ومحمد احمد حسن ، وعماد الدين مصطفى، وذلك علي الطائرة المتجهة من الكويت إلى الاقصر، وقد تم صلاة الجنازة عليهم قبل شحنهم.

ومن المقرر وصول جثمان كل سعد عبد الله ، وفتحى منصور اليوم أو غدا بعد انهاء جميع الإجراءات، وتتحمل شركة برقان للحفر الكويتية جميع المصاريف وتكاليف شحن الجثامين للقاهرة .

تلقي وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت ذلك ، وأشار المستشار العمالي أحمد يوسف عبد العظيم ، إلي أنه يقوم حاليا بالمتابعة مع إدارة الشركة للوقوف علي مستحقات المتوفين تمهيدا لأخطار ذويهم بإحضار إعلام وراثة لصرف مستحقات المتوفين الخمسة.

تلقي وزير القوى العاملة، محمد سعفان، منذ قليل تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالكويت، أكد فيه أن شركة برقان للحفر الكويتية ، تعهدت بنقل جثامين المصريين الخمس الذين توفوا، أمس الأحد، في

يذكر أن المتوفين المصريين الخمس لقوا حتفهم في حادث تصادم الأحد الماضي على طريق الارتال، بين حافلتين أحداهما تابعة لشركة برقان، والثانية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن بالكويت، وقد تسبب الحادث فى وقوع 15 حالة وفاه منهم سبعة مواطنين هنود، وثلاث مواطنين باكستانيين، بخلاف المصريين الخمس ، وإصابة شخصان هنود، وشخص أخر كويتى وتم نقل الإصابات إلى مستشفيات وزارة الصحة الكويتية ومستشفى الأحمدي