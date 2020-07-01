وصول ثلاثة صهاريج اوكسجين طبي الى ذي قار من الكويت

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن النائب الاول لمحافظ ذي قار حازم الكناني عن وصول ثلاثة صهاريج محملة بمادة الاوكسجين الطبي الى المحافظة قادمة من دولة الكويت عبر منفذ سفوان .

وقال الكناني ان ” الصهاريج وصلت الى ذي قار في اطار دعم جهود خلية الازمة في المحافظة من الحكومة المركزية لمواجهة جائحة كورونا “.

واشار الى انه ” اشرف بشكل مباشر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على دخول عشرة صهاريج محملة بالاوكسجين الطبي ، حصة ذي قار منها ثلاثة صهاريج وجبة اولى بكمية اجمالية بلغت مايقارب 70 طنا “.

ولفت الى ان ” الكمية ستسهم بزيادة الخزين من الاوكسجين لتجهيز المستشفيات ومراكز العزل في المحافظة وتجاوز النقص الذي حصل في الايام الماضية “.