وصول بعثة تنقيب روسية الى الناصرية

(المستقلة)..اعلن مدير مفتشية ذي قار طاهر كوين عن وصول بعثة تنقيب روسية من مؤسسة الكساندر وبالتعاون مع معهد الاثار الروسي الى مدينة الناصرية.

وقال كوين في تصريح صحفي ان البعثة وصلت الى المحافظة للتنقيب في قضاء البطحاء موقع الدحيلة الاثري ..

واشار الى ان البعثة ستباشر اعمالها التنقيبة للموسم الاول في الموقع الاثري برئاسة الدكتور (اليكسي يانكوفسكي ) .

وذكر كوين ان البعثة يعمل فيها سبعة منقبين بأختصاصات اثارية مختلفة وفق العقد المبرم بين وزارة الثقافة والسياحة والاثار .هيئة الاثار والتراث ومؤسسة الكساندر في سان بطرسبورغ ومعهد الاثار الروسي.