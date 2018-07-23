وصول اول طائرة تقل 380 حاجا للمدينة المنورة

(المستقلة)..وصلت ،صباح اليوم الاثنين، اول طائرة تقل (380) حاجا عراقيا الى مطار الامير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة قادمة من مطار بغداد الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الحج والعمرة حسن فهد الكناني في تصريح، ان “الهيئة بدأت اليوم بتفويج حجاج الجو وبواقع 4 رحلات يوميا، حيث وصلت اولى هذه الرحلات صباح اليوم الى المدينة المنورة وعلى متنها (380) حاجا”.

واوضح ان “تفويج الحجاج جوا عبر المطارات العراقية الخمسة (بغداد-النجف الاشرف-البصرة-اربيل-السليمانية) سيستمر لغاية التاسع من آب المقبل”.

وبين الكناني ان” انطلاق اولى قوافل حجاج البر من محافظاتهم سيكون اعتبارا من 27 تموز الحالي وبواقع اكثر من 50 حافلة يوميا”.