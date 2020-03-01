وصول الاف المتظاهرين قرب المنطقة الخظراء رفضاً لحكومة علاوي

(المستقلة)… أغلقت قوات الأمن العراقية صباح الأحد، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، التي تضم البعثات الدبلوماسية الأجنبية، قبيل ساعات من عقد البرلمان جلسة استثنائية للتصويت على جلسة الثقة بحكومة محمد توفيق علاوي.

وقال مصدر مطلع للـ(المستقلة)… إن ”القوات الأمنية أغلقت اليوم المنطقة الخضراء أمام دخول المدنيين، واقتصر الدخول على حملة الهويات التعريفية الخاصة بالمنطقة“.

وأوضح المصدر أن ”قوات الأمن أغلقت أيضا جسر السنك القريب من ساحة الخلاني والمؤدي إلى المنطقة الخضراء“، مشيرا إلى أن ”قوات إضافية تم استقدامها إلى المنطقة تحسبا لأي طارئ، بخاصة لما يتعلق بجلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة“.

ووصل آلاف المحتجين من محافظات وسط وجنوب البلاد إلى ساحة التحرير وسط بغداد، خلال الساعات القليلة الماضية، لاعلان رفضهم للتصويت على حكومة محمد علاوي.

ويرفض المحتجون تكليف علاوي بتشكيل الحكومة، ويطالبون بتولي المسؤولية من قبل شخصيات كانت قد رشحتها ساحات الحراك الشعبي في بغداد والمحافظات.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية. (النهاية)