وصول إولى قوافل حجاج بيت الله الحرام لقضاء عين التمر

( المستقلة ) / علي النصر الله / … أعلن قائم مقام قضاء عين التمر 90 كم غربي محافظة كربلاء رائد المشهداني ، مساء السبت ، عن وصول أولى قوافل الحج القادمة من الديار المقدسة والبالغة 34 حافلة للأربعة محافظات عراقية عبر منفذ عرعر الحدودي .

وقال المشهداني لــــ ( المستقلة ) وصلت مساء اليوم 34 حافلة الى قضاء عين التمر تقل حجاج أنهوا مراسيم شعائر الحج من الديار المقدسة في المملكة السعودية من محافظات، بغداد، وديالى، وكركوك، وكربلاء “،مؤكدا إن “توافد القوافل سيتزايد في الأيام المقبلة لحين انتهاء عملية التفويج “.

وأشاد المشهداني بالجهود “الكبيرة الذي تبذله الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي التي انتشرت وبشكل مكثف على طول طريق الحج البري لتأمين وصول القوافل للمحافظات العراقية “.