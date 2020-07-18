وصل لثلاثة ملايين دولار.. شاهد أغلى “بقشيش” لمشاهير هوليوود
(المستقلة)… عندما يحصل أحد الأشخاص على خدمة مميزة من نادل بأحد المطاعم أو الفنادق وغيرها من الأماكن العامة، يكون جواب العميل هو إعطاء العامل “بقشيش ” أو “إكرامية”، نظير خدمته المميزة، وقد تختلف قيمة “البقشيش”، حسب المكانة الإجتماعية للعميل أو الزبون، ولكن الأمر يختلف بالنسبة للمشاهير، حيث أشار تقرير عن موقع ” therichest”، إلى أكبر قيمة “بقشيش” لمشاهير هوليوود.
نيكولاس كيج.. بقشيش بقيمة 3 مليون دولار
وعد النجم نيكولاس كيج، نادلة مطعمه المفضل، بتقسيم أرباح ورقة اليانصيب، ومرت أيام وعلمت النادلة بفوز الورقة، التى كانت بقيمة 6 ملايين دولار، وأبلغت النجم بها، وما كان منه غير أنه نفذ وعده وأعطاها 3 ملايين دولار “بقشيش”.
جاي زي.. بقشيش بقيمة 50 ألف دولار
يحرص النجوم على التنافس على إنفاق الأموال، خلال السهرات بالملاهى الليلية، مثل النجم جاى زى، الذى تناول خمر بقيمة 250 ألف دولار، وترك “بقشيش” للنادل بقيمة 50 ألف دولار، أكثر من ثمن الفاتورة التى دفعها.
باريس هيلتون.. بقشيش بقيمة 47000 دولار
قررت المغنية والممثلة، باريس هيلتون، فى عام 2014، الاحتفال مع بعض أصدقائها في ملهى ليلي في مدينة نيويورك، وأنفقت حوالى 100000 دولار على المشروبات التى تناولتها هى وأصدقائها، وفى نهاية الليلة دفعت “بقشيش” 47000 دولار.
كان النجم جوني يصور أحد أفلامه، فى شيكاغو، فقضى إحدى الليالى مع صديقه بملهى ليلى، وتناول خمر بقيمة 500 دولار، ولأنه كان يشعر بالسعادة فى هذه الليلة وكانت الخدمة ممتازة، أعطى للنادل “بقشيش” بقيمة 4000 دولار.
آمي شومر.. بقشيش بقيمة ألف دولار
حضرت النجمة آمي شومر، حفلة موسيقية، وتناولت خلال الحفل مشروبات بقيمة 77 دولار، لكنها لم تكتفى بدفع ثمن الفاتورة فقط، بل تركت للنادل “بقشيش”، يبلغ قيمته حوالى 1000 دولار. (النهاية)
التعليقات مغلقة.