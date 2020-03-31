وصلة غزل بين مخرج وفنانة خليجيين تثير الجدل

وفي احد هذه المقاطع بدت وهي تستعرض إطلالتها فيما سمع صوت المخرج عمر الديني المعروف باسك “مامادو” وهو يتغزل بها بطريقة اعتبر المتابعون أنها تخطت اللياقة بحسب (مجلة لها).

كما نشرت العديد من المقاطع الأخرى المماثلة وهو ما أدى إلى شن هجوم ناري عليهما حيث رأى الكثيرون أن عليهما أن يشكلا قدوة حسنة لمعجبيهما وليس العكس.

ويشار إلى أن ريم لفتت الأنظار بعد ذلك بنشر فيديو قصير لها عبر حسابها الخاص على تطبيق “إنستغرام” وعلقت: “هناك قلوب راقية لا يكتمل مسائي إلا بوجودهم. أنتم روعة المساء ” محققة من خلاله أكثر من 186 ألف مشاهدة.

ويذكر أنها عرفت في العام 2006 من خلال ظهورها في الموسم الرابع من مسلسل “طاش ما طاش” الشهير مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي. وواصلت مشوارها الفني حيث شاركت بعد ذلك في 30 مسلسلاً. كما ظهرت في فيلم “وجدة” السينمائي للمخرجة هيفاء المنصور في العام 2012.