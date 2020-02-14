وصلة غزل بين عمرو دياب ودينا الشربيني عبر انستغرام.. احتفالًا بعيد الحب

(المستقلة)- منى شعلان / نشر الهضبة عمرو دياب ، صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربينى ، خلال تواجدهما بأحد المطاعم ،احتفالًا بعيد الحب.

وعلق الهضبة ، على الصورة ، المنشورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، :”هابى فلانتين.. زى ما انتى”.

ومن جانبها ، اعادت الفنانة دينا الشربينى ، نشر الصورة عبر حسابها على إنستغرام ، وعلقت قائلة :” بحتفل بأفضل ألبوم على الإطلاق مع اسطورتى عمرو دياب ، عيد حب أفضل ، مبروك ياحبيبى”.

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وطرح الهضبة عمرو دياب ، هذا الأسبوع، أحدث ألبوماته الغنائية “سهران”، الذى لاقى ردود أفعال كبيرة وواسعة كعادة ألبومات الهضبة مع جمهوره الذي يعيش مع هذا الألبوم تحديدًا حدثًا مختلفًا خاصة أنه جاء بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وفور طرح الألبوم تصدر التريند فى مصر.

ويضم الألبوم 14 أغنية من بينهم “سهران”، “هيعيش يفتكرنى”، “عم الطبيب”، “يا روقانك”، “جامدة بس”، “إنتى زى ما إنتى”، “حلوة البدايات”، “مبقاش يناسبك”، “مكانك فى قلبى”، “روح”، “بالضحكة دى”.

ويتعاون عمرو دياب في «سهران»،مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، خالد تاج الدين، صابر كمال، أحمد المالكى، والملحنين عزيز الشافعي، عمرو مصطفى، عمرو دياب، محمد يحيى، شريف بدر، والموزعين طارق مدكور، نادر حمدى، أسامة الهندى، رامى سمير، إضافة إلى عدد آخر من الشعراء والملحنين والموزعين.

كما طرح دياب أغنية تعاون من خلالها لأول مرة مع ابنته جانا كمطربة وملحنة، الأغنية بعنوان «جميلة» وهي من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجانا، تغني فيها مقطع باللغة الإنجليزية.

وفاجأ الهضبة جمهوره بأغنية «مهرجان»، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع نادر حمدي، ديجيتال ماستر طارق مدكور، إنتاج «ناي فور ميديا».

تقول كلمات الأغنية: «مابقاش يناسبك.. أزعل وأحاسبك.. إيه اللي غاصبك.. على العيشة دي واللي بقينا فيه.. متشيلش ما تفوق يا عم.. ده أنا هاعمل مهرجان وخلاص هنسى اللي كان مهما كان».