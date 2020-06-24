وصفة مغربية لعلاج الكلف

الكلف هو مشكلة جلدية يمكن أن تزداد وتتفاقم مع الحمل والولادة، وتسبب كثير من المشكلات للسيدات خاصة مع تغير لون البشرة في مناطق الصدر والرقبة والكتف والذراعين.

وتقدم خبيرة التجميل سناء قصوري، وصفة مغربية فعالة للقضاء على الكلف سريعا نقلتها مجلة “هن”، مشددة على أنه يجب المواظبة عليها لتحقيق أفضل النتائج.

المقادير

ملعقة عسل نحل.

ملعقة نشا ذرة.

بياض بيضة.

ملعقة ليمون.

ملعقة زيت سمسم.

الطريقة

– تخلط كل المكونات معا حتى تشكل عجينا ثم تدهن على البشرة المصابة بالكلف.

– يترك المزيج لمدة نصف ساعة ثم تغسل المنطقة بالماء البارد.

– يجب تكرار العملية مرتين بالأسبوع، للحصول على أفضل نتيجة.

يذكر أن سناء قصوري، خبيرة تجميل مغربية، تعيش بين القاهرة والسعودية، حاصلة على شهادة من معهد الخليج للمكياج بالرياض في مجال التجميل والمكياج