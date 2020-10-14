وصفة طبيعية سريعة لإزالة التجاعيد

المستقلة /- تسأل الكثيرات عن افضل وأسهل الطرق التي يمكن أن تساعد على التخلص من التجاعيد إلى جانب استخدام كريمات العناية الخاصة واتباع نظام حياتي صحي.

فإن كنت من هؤلاء ننصحك أولاً بأن تعتني ببشرتك عن طريق تنظيفها يومياً وترطيبها وتغذيتها. كذلك من المفيد أن تطبقي عليها بين الحين والآخر وصفة تحتوي على مكونات طبيعية تتوفر في منزلك وهي ملعقة وسط من كريم الفازلين وملعقة طعام من عصير الليمون.

يمزج المكونان جيداً حتى يتم الحصول على مزيج متجانس ومن دون تكتلات. يتم تنظيف البشرة وتطبيق الكريم عليها مع التدليك عن طريق القيام بحركات دائرية إلى أن تمتص كل المكونات.

يترك الماسك عليها لمدة ليلة كاملة قبل أن يتم غسل الوجه جيداً في اليوم التالي بالماء الفاتر، ومن أجل الاستفادة من هذه الوصفة من المفيد تطبيقها مرة أسبوعياً، لكن يجب التنبه إلى فعل هذا في المساء، والسبب أن تفاعل عصير الليمون مع أشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى ظهور البقع.