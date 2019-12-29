وصفات منزلية للبشرة المشدودة

المستقلة / البشرة جزء حساس من جسم الأنسان، ويحتاج إلى الكثير من العناية والاهتمام، وأغلب مشكلات البشرة تحدث بسبب الإهمال وعدم اتباع روتين معين لها.

والمرأة التي تريد أن تحتفظ بشبابها الدائم يجب أن تولي عناية خاصة لبشرتها، وخاصة المستحضرات والوصفات التي تؤخر ظهور التجاعيد، فكلما كانت البشرة خالية من التجاعيد أظهرتك أصغر عمراً.

واليوم سوف نساعدك من خلال وصفات سهلة تعمل على شد البشرة وتقليل التجاعيد، سوف تساعدك في هذه المهمة أهم شيء أن تكرريها باستمرار مرة أو مرتين في الأسبوع بشكل منتظم.

الوصفة الأولى: الزبادي والليمون

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي

ملعقة كبيرة من عصير ثمرة الليمون

الطريقة:

ابدئي بخلط الزبادي مع عصير الليمون حتى يمتزجا معاً، وتحصلي على خليط يمكن تطبيقه على بشرتك.

بعد ذلك قومي بغسل بشرتك جيداً بالماء الدافئ؛ حتى تتفتح المسام وتستفيد بالمزيج.

قومي بتطبيق الخليط على وجهك واتركيه لمدة ٢٠ – ٣٠ دقيقة؛ حتى يجف وبعدها ابدئي في فركه ثم غسل وجهك بالماء البارد.

فهذا الخليط يعمل على شد البشرة والتخلص من آثار الندبات والحبوب.

الوصفة الثانية: البيض وفيتامين E

المكونات:

بياض بيضة واحدة

نصف ملعقة من زيت فيتامين E

نصف ملعقة من عصير الليمون

الطريقة:

قومي بمزج المكونات السابقة جيداً؛ حتى تحصلي على خليط متجانس وبعد غسل بشرتك قومي بتطبيق هذا الخليط بحركات دائرية على الوجه.

بعد ذلك اتركي الخليط؛ حتى يجف على البشرة، وبعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

يعمل هذا الخليط على شد البشرة، وإعطائها النضارة كما يضيق المسام.