وسيم يوسف يدافع عن الاحتلال بشدة

المستقلة / دافع “الداعية” الإماراتي وسيم يوسف بشدّة عن الاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق المقاومة صواريخ من قطاع غزة، فجر الأربعاء.

وغرّد وسيم يوسف: “قامت حماس بضرب صواريخ باتجاه إسرائيل تزامنا مع توقيع معاهدة السلام في أمريكا”.

وأضاف: “طبعاً حينما تقوم إسرائيل بالرد سيتباكى أنصار حماس ويصرخون للعرب: وين الملايين!”.

وأردف قائلا: “وطبعاً الضحية أطفال ونساء وأبرياء غزة بسبب تصرفات رعناء حمقاء من حزب حماس الإرهابي! أعان الله أهل غزة على هؤلاء”.

وواصل “الداعية” المثير للجدل دفاعه عن الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: “إسرائيل لم تدمر سوريا، إسرائيل لم تحرق ليبيا، إسرائيل لم تُشتت شعب مصر، إسرائيل لم تحطم ليبيا، إسرائيل لم تمزق لبنان إلى طوائف، قبل أن تعيبوا إسرائيل انظروا إلى أنفسكم بالمرآة يا عرب فالعلة بكم”.

وهاجم ناشطون وسيم يوسف، قائلين إنه بات يتباهى بالانسلاخ عن المبادئ العربية والإسلامية، ويتنكر لقضية الشعب الفلسطيني المظلوم.

وقال ناشطون إن وسيم يوسف تغافل عن أن صواريخ المقاومة كانت ردا على غارات شنها طيران الاحتلال على غزة.

ووسيم يوسف هو أحد أكثر “الدعاة” الإماراتيين الذين أيدوا اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.