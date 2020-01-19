وسيم يوسف : أتمنى أن أقاتل مع بشار الأسد لهذا السبب! .. فيديو

المستقلة / قال الداعية وسيم يوسف إنه لو أتيحت له الفرصة سيحمل السلاح بصفوف نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

وسيم يوسف الذي كان من المعارضين لبشار الأسد وله العديد من التصريحات المؤيدة للسوريين ضد بشار الأسد، أوضح في حلقة على قناة (بو ظبي) سبب تغيير موقفه قائلا “كنت أتعاطف بسبب الإعلام الحقير” وخاصة “قناة الجزيرة في قطر ” على حد وصفه.

وأردف في معرض رده على أحد المتصلين والذي سأل عن حكم سنوات قضاها يقاتل في صفوف الجيش السوري “سوريا الآن يتمنون الآن أيام بشار الأسد” زاعما أن ما حدث في سوريا سببه “الإعلام التافه الحقير الذي مول الجماعت الإرهابية”.

ووسيم يوسف أردني يحمل الجنسة الإماراتية، ويعمل خطيب وإمام بمسجد الشيخ زايد الكبير، ويقدم برامج دينية.

وقال وسيم يوسف “أنا الآن لو في سوريا سأرفع السلاح ضد جبهة النصرة وضد داعش وضد احرار الشام هؤلاء المرتزقة الذين رفعوا راية الدين الذين استباحوا فروج النساء واستباحوا أرض سوريا، ليرجعوا راية لا إله إلا الله، ولم نرى من داعش سوى السب وتشويه للدين والإهانة”

واعتبر أن أمن الدولة فوق أي تيار ديني، وأن السيادة فوق الفتوى والدين وفوق كل شيئ .

وسيم يوسف كان قد نشر تغريدات مثيرة للجدل حول مسلمي الإيغور بإتهامهم بأنهم متطرفون وأن الصين من حقها أن تقوم بهذه الأعمال ضدهم.

وكانت العلاقات بين أبو ظبي ودمشق عادت منذ مدة، وأعادت الإمارات فتح سفارتها في سوريا، بالرغم من قرار جامعة الدول العربية بتعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وسحب السفراء العرب من دمشق.