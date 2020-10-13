وسط صرخات النساء .. أمانة بغداد تهدم عشرات البيوت والمحال التجارية – فيديو

المستقلة /- وسط صرخات النساء شرعت أمانة بغداد بهدم بيوت التجاوز بمنطقة الوزيرية وسط العاصمة ما أثار غضب وسخط الأهالي بسبب هذه الممارسات بحقهم.

وبحسب مقطع فيديو حصلت عليه وكالة الصحافة المستقلة يظهر قيام السلطات المحلية بهدم المنازل بمنطقة الوزيرية.

وتعمل أمانة بغداد بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن والحراسات وقيادة عمليات بغداد إزالة جميع التجاوزات في مختلف القواطع البلدية.

وقالت الأمانة، في بيان تابعته المستقلة إن “اشخاصا قاموا بتشييد اساسات في ارض تابعة لأمانة بغداد تبلغ مساحتها 1500 متر ضمن المحلة 303 في منطقة الوزيرية وسط بغداد، لغرض تحويلها الى أبنية ومخازن خلافاً لاستخدام الارض”.

وأضافت، أنه “بمتابعة مكتب امين بغداد تم هدم الأساسات وتحميل المقصرين المسؤولية”.