وست هام يقلب تأخره بثلاثية أمام توتنهام لتعادل ثمين في الثواني الأخيرة

المستقلة/ – في سيناريو درامي، فرض وست هام التعادل بنتيجة 3-3 على مضيفه توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية توتنهام هيونج مين سون (1) وهاري كين (8- 16)، بينما أحرز لوست هام فابيان بالبوينا (82) ودافينسون سانشيز بالخطأ في مرماه (85) ومانويل لانزيني (90).

وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس بجدول الترتيب، بينما زاد وست هام رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن.

بدأ توتنهام المباراة بقوة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الأولى، بعدما أرسل كين كرة بينية طولية متقنة لسون من قبل وسط الملعب، ليصل الكوري إلى منطقة الجزاء ويسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

ورد وست هام في الدقيقة الخامسة من مخالفة على حدود منطقة الجزاء، نفذها كريسويل مسددًا كرة قوية مرت بقليل إلى جوار القائم.

وسرعان ما سجل توتنهام الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة، بعدما راوغ كين ببراعة رايس على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يطلق صاروخية أرضية سكنت الشباك.

وواصل توتنهام مهرجان الأهداف في الدقيقة 16، بعدما أرسل ريجيلون عرضية متقنة من الجانب الأيسر، ارتقى لها كين مسددًا رأسية مميزة فشل فابيانسكي في التعامل معها.

وحاول وست هام العودة في المباراة في الدقيقة 26، بعدما مهد أنطونيو كرة بالرأس لفورنالس ليسدد الأخير كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها لوريس.

وكاد سون أن يضيف الهدف الرابع لتوتنهام في الدقيقة 35، بعدما تلقى عرضية أرضية من الجانب الأيمن من أورييه، تابعها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن فابيانسكي نجح في التصدي له، لينتهي الشوط الأول بعدها بتقدم توتنهام بثلاثية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد ماسواكو من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 48، إلا أن كرته ذهبت أعلى العارضة.

وأهدر وست هام فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 50، بعدما سدد أنطونيو كرة من دخل منطقة الجزاء، اصطدمت بدفاعات السبيرز وتمهدت لفورنالس أمام المرمى مباشرة بدون رقابة وفي خروج لوريس، إلا أنه سدد بغرابة رأسية علت العارضة.

غاب توتنهام هجوميًا في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، واستحوذ وست هام على الكرة بصورة أكبر، دون ترجمة لتلك السيطرة.

وعاد كين للظهور بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 61، أبعدها فابيانسكي إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 72 أجري مورينيو تبديلين حيث أقحم بيل للمرة الأولى بقميص السبيرز على حساب بيرجوين، كما دفع بوينكس على حساب ندومبيلي.

وفور نزوله نفذ بيل مخالفة من خارج منطقة الجزاء، مسددًا كرة ذهبت مباشرة في أحضان فابيانسكي.

وانطلق سون في الجانب الأيسر ودخل إلى العمق، قبل أن يمرر الكرة لكين على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 79 الذي سدد بدوره كرة مباشرة اصطدمت بالقائم.

ودفع مورينيو في الدقيقة 80 بورقته الثالثة بنزول مورا على حساب سون.

ونجح وست هام في تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 82، وذلك بعرضية من كريسويل من مخالفة على الجانب الأيسر، ارتقى لها بالبوينا مسددًا رأسية متقنة سكنت شباك لوريس.

وانقلبت المباراة بتسجيل وست هام الهدف الثاني في الدقيقة 85، بعدما أرسل كوفال عرضية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، تابعها سانشيز برأسية بالخطأ في مرماه.

وأهدر جاريث بيل فرصة قتل المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وذلك من هجمة مرتدة راوغ خلالها أوجبونا وانفرد بفابيانسكي مسددًا كرة إلى جوار القائم.

ونجح وست هام في تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بصاورخية من لانزيني من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك لوريس، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 3-3.