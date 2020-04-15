وساويرس الأول… المصريون يتصدرون قائمة أثرياء العرب

( المستقلة)… أظهرت بيانات مجلة فوربس عن أثرياء العرب لعام 2020، تقلص عددهم إلى 21 مليارديرا، مقابل 24 مليارديرا في قائمة العام الماضي، وخرج 3 أثرياء من القائمة، وتوفي أحدهم، بينما عاد ملياردير آخر إلى القائمة.

وطالما تم التشكيك في مثل هذه الاستنتاجات والإحصاءات نظرا لعدم وجود شفافية كافية في أسواق المال في المنطقة.

كما يخشى عدد من رجال الأعمال والأثرياء الكشف عن قيمة ثرواتهم الحقيقية لأسباب خاصة، علاوة على أن عددا كبيرا من استثماراتهم مغلقة وغير مدرجة في أسواق المال ولا تدخل في التقييمات.

وتآكلت ثروات الأثرياء في المنطقة العربية بنسبة 19.4% لتتراجع من 58.7 مليار دولار في 2019 إلى 47.3 مليار دولار في 2020، لتفقد نحو 11.4 مليار دولار من قيمتها، وهو ما يفوق مجموع ثروتي أغنى شخصين في العالم العربي.

وضمت القائمة 6 مليارديرات مصريين، 4 منهم في المراكز العشرة الأولى، وشملت أيضا 6 مليارديرات لبنانيين بصدارة طه ميقاتي الذي جاء بالمركز السابع عربيا.

ولم تضم فوربس الأثرياء السعوديين للعام الثالث على التوالي، ما منح المصريين واللبنانيين أعلى نسبة تمثيل في قائمة 2020. فيما تراجع عدد أثرياء الإمارات إلى 4 مقابل 7 في 2019.

وجاء ناصف ساويرس، الابن الأصغر بعائلة ساويرس، قائمة أصحاب المليارات العرب بصافي ثروة قيمتها 5 مليارات دولار مقابل 6.4 مليار دولار في 2019، بنسبة تراجع بلغت 21.9%.

وفي المرتبة الثانية جاء الجزائري يسعد ربراب، بثروة قيمتها 4.2 مليار دولار، ثم الإماراتي عبد الله بن أحمد الغرير وعائلته بصافي ثروة بلغت قيمتها 3.7 مليار دولار.

وجاء المصري محمد منصور في المرتبة الرابعة لهذا العام بعد أن أضاف مليار دولار لثروته، لترتفع إلى 3.3 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار قبل عام، بزيادة تصل إلى 43.3%. وتقاسم منصور المرتبة الرابعة مع ماجد الفطيم الذي بلغت ثروته 3.3 مليار دولار أيضا.

وانكمشت ثروة ماجد الفطيم والعائلة بواقع 1.8 مليار دولار، أي أنها خسرت 35% من قيمتها، بعد أن سجلت شركته العملاقة في مجال التجزئة خسائر في 2019. وسجل حسين سجواني أكبر خسارة بين الأثرياء العرب لهذا العام، حيث تراجعت ثروته بنسبة 41% على خلفية حالة الضعف التي لحقت بالسوق العقاري.

وفي المرتبة السادسة، جاء نجيب ساويرس، الابن الأكبر في عائلة ساويرس، بثروة بلغت 3 مليارات دولار، ثم المصري ياسين منصور في المرتبة السابعة الذي تقاسمها معه اللبناني طه ميقاتي بثروة بلغت 2.2 مليار دولار لكل منهمها. ثم اللبناني نجيب ميقاتي في المرتبة التاسعة الذي تقاسمها مع العماني سهيل بهوان، والإماراتي عبد الله الفطيم بثروة بلغت 2.1 مليار دولار لكل فرد منهم.( النهاية)