وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ يكشف عن اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮﺗﻘﺐ لمنظمة اﻟﺪول المصدرة ﻟﻠﻨﻔﻂ (OPEC) ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد

المستقلة .. ﻛﺸﻒ وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺒﺪ اﻻﻣﻴﺮ اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ، الخميس، ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮﺗﻘﺐ لمنظمة اﻟﺪول المصدرة ﻟﻠﻨﻔﻂ (OPEC) ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد باﻳﻠﻮل المقبل.

وﻗﺎل اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﺟﺮﺗﻪ ﻣﻌﻪ (اﻟﺼﺒﺎح) ان “اﻟﻮزارة ﻋﻘﺪت ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ المنتجات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻨﻔﻂ، ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺐ بمنطقة الميدان ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد، ﺑﻬﺪف اﺣﺘﻀﺎن اﺟﺘﻤﺎع لمنظمة اﻟﺪول المصدرة ﻟﻠﻨﻔﻂ(OPEC)”.

واﺿﺎف أن “ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺬﻛﺮى 60 ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬه المنظمة ﻋﺎم 1960 ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد”، ﻣﺒﻴﻨﴼ ان “اﻟﻘﺎﻋﺔ ﺳﺘﺆﻫﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ”.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎل المتحدث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎﺻﻢ ﺟﻬﺎد ﻟ”اﻟﺼﺒﺎح” ان “اﻟﻮزارة ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺠﺎﻧﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻬﺬه المناسبة، وﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ المنظمة ﻻﺣﻴﺎﺋﻬﺎ”.

واﺿﺎف ﺟﻬﺎد أن “منظمة (OPEC) ﺳﺘﻘﻴﻢ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ وزراء اﻟﺪول المصدرة ﻟﻠﻨﻔﻂ”، ﻣﺸﻴﺮﴽ اﻟﻰ أن “ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻬﻤﺔ اﺳﺘﺬﻛﺎرﴽ ﻟﺪور اﻟﻌﺮاق اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬه المنظمة ﻋﺎم 1960 واﺣﺘﻀﺎن ﺑﻐﺪاد اول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻬﺎ”.