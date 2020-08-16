وزير : يكشف تفاصيل جديدة تخص الاستحقاقات المالية بالاتفاق بين بارزاني والكاظمي

(المستقلة)… كشف وزير الاقليم خالد شواني يوم الاحد عن تفاصيل جديدة تخص الاستحقاقات المالية والاقتصادية في الاتفاق الذي توصل اليه كل من رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي.

وقال شواني في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد ان ” الاتفاق ماضٍ الى ان يتم اقرار قانون الموازنة المالية لعام 2021، مشيرا الى البدء بمرحلة جديدة من المفاوضات بشأن موازنة العام المقبل” .

وأضاف شواني ان ” الاتفاق يتضمن ايضا التعامل مع الايرادات المالية للمنافذ الحدودية وفق قانون الادارة المالية الاتحادي رقم 6 لعام 2019″.

واوضح وزير الاقليم انه ” وفق الاتفاق فإنه سيتم ارسال 320 مليار دينار شهريا الى اقليم كوردستان لغاية اقرار موازنة عام 2021″ ، مبينا ان” الاتفاق يتضمن مجموعة من الاستحقاقات الأخرى التي تتعلق بالرقابة والتدقيق و وضع الية لحل مجموعة من الملفات المالية والاقتصادية العالقة” .

وقرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم أمس إرسال مبلغاً قدره 320 مليار دينار كجزء من الرواتب إلى إقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن، جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني. (النهاية)