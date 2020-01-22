مصر : وزير قطاع الأعمال يبدا جولة أفريقية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

يبدأ السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، جولة أفريقية تشمل دولتي الجابون والكاميرون، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والبلدين الشقيقين.

ويضم الوفد المرافق للسيد الوزير، ممثلين عن وزارات الإنتاج الحربي والزراعة والبترول وشركة المقاولون العرب، والشركة التجارية للأخشاب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ويجري السيد الوزير خلال زيارته إلى الجابون عدة لقاءات مع كبار المسؤولين وعلى رأسهم لقاء مع السيد/ علي بونجو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون، والسيد/ جوليان نكوجي بيكالي رئيس الوزراء الجابوني، وذلك لبحث مجالات التعاون المتاحة بما يخدم مصالح البلدين واستكشاف فرص الاستثمار خاصة في قطاعات الأخشاب والزراعة والثروة المعدنية والبنية التحتية.

كما يبحث السيد الوزير خلال زيارته إلى الكاميرون فرص التعاون في مجال الأخشاب، حيث يلتقي وزيرة الدولة للغابات والحياة البرية وكذا ممثلي الجهات المعنية بهذا المجال في الكاميرون.