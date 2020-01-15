وزير سابق يحذر : الاتفاقية مع الصين تتضمن بنود كارثية ومخيفة

المستقلة ..كشف وزير النقل السابق عامر عبد الجبار، عن “بنود كارثية” تضمنت إتفاق حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مع جمهورية الصين.

وقال عبد الجبار، في لقاء على قناة دجلة تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، ان “على الحكومة ان تتعامل ببعد نظر مع الاتفاقية التي وقعتها بغداد مع بكين، خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن “كثيرين يتهجمون ويدافعون عن الاتفاقية مع الصين دون دراية بمضمونها “.

وبين ان “المطبلين للاتفاقية مع الصين كان يعارضون أي اتفاقية ممثلة منذ الحكومة الأولى بعد التغيير”، مشيراً الى ان “السياسي الراحل، احمد الجلبي اول من طرح فكرة النفط مقابل التعاقدات الدولية الرسمية”.

واوضح “رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي قدم مشروع السبعين مليار دولار لاعادة بناء البنى التحتية وتم رفضه لاسباب سياسية”، مؤكداً أن “رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، هو من وضع لبنة الاتفاقية مع الصين”.

وأضاف ان “رئيس حكومة تصريف الاعمال لم يوقع أي عقد جديد مع الحكومة الصينية خلال زيارته هناك”، مشيرا الى ان “عبد المهدي وقع ملحقا حسابيا لاتفاق بين العراق والصين وقع بعهد حكومة العبادي في عام 11 أيار عام 2018”.

واشار الى ان “هناك بنود كارثية ومخيفة، في الاتفاقية يمكن ان تتسبب في فساد وعملية بيع وشراء للوزارات”.

وتابع ان “الاتفاقية التي تتضمن رهن النفط العراقي لـ20 عاماً وهذا يعني، ان هناك احتمالية لانخفاض كبير في أسعار النفط، وما اتفق عليه هو ان يدفع العراق الأموال الى الصين بحسب سعر النفط وهذا الامر كارثي لان العراق لم يراعي احتمالية انخفاض اسعار النفط والمطلوب اتفاقية من 5 سنوات يمكن ايقافها ان انخفضت اسعار النفط”.

واوضح انه “تم جمع ما يقارب النص مليار دولار بموجب الاتفاقية مع الصين منذ البدء بتطبيق بنودها الخاصة بالمحافظة بتاريخ 1 تشرين الاول 2019″، مشيرا الى ان “نص الاتفاقية يقول انه يتم تخصيص 2.1 مليار دولار من عائدات النفط سنوياً لتطبيقها”.

ولفت الى ان “لا صحة لما اشيع عنه من أن حجم الاتفاقية مع الصين يبلغ نصف مليار دولار”، مؤكدا ان “الاتفاقية ليست تسليم نفط مقابل عمل، وانما تخصيص اموال بقيمة 100 الف برميل نفط في الموازنة”.