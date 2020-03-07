وزير خارجية مصر يزور العراق يوم غد حاملاً رسالة السيسي

( المستقلة) …يصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة العراقية بغداد يوم غد الأحد في إطار زيارة رسمية.

وقال وزير الخارجية محمد علي الحكيم في تغريدة على حسابه في “تويتر”، “نستقبل معالي الاخ الوزير سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية يوم غد في بغداد حاملا رسالة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى فخامة الرئيس برهم صالح”.

وأضاف الحكيم، إنه سيجري مع ضيفه “مباحثات ثنائية حول تطوير العلاقات العراقية-المصرية وشؤون المنطقة”.( النهاية)